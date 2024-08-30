Представители РК и США обсудили сотрудничество в финансовой сфере

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Заместитель председателя финансового комитета РК Ким Со Ён и глава комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Марк Уеда обсудили 2 сентября в Сеуле вопросы сотрудничества между двумя странами в финансовой сфере. Как отметил Марк Уеда, возглавляемая им комиссия внимательно следит за регулированием виртуальных активов в основных странах, включая РК. Он поинтересовался, какие усилия прилагает Сеул для поддержания баланса между защитой прав потребителей и финансовой стабильностью с использованием новых технологий, таких как блокчейн. Ким Со Ён ответил, что Сеул работает над достижением этой цели посредством тесного сотрудничества между соответствующими ведомствами. Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий возглавляет технологические инновации на основе блокчейна, а финансовый комитет продвигает соответствующие правила, уделяя первостепенное внимание защите прав потребителей и поддержанию порядка на рынке.