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Экономика

Представители РК и США обсудили сотрудничество в финансовой сфере

Write: 2024-09-02 12:04:01Update: 2024-09-02 12:25:37

Представители РК и США обсудили сотрудничество в финансовой сфере

Photo : KBS News

Заместитель председателя финансового комитета РК Ким Со Ён и глава комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Марк Уеда обсудили 2 сентября в Сеуле вопросы сотрудничества между двумя странами в финансовой сфере. Как отметил Марк Уеда, возглавляемая им комиссия  внимательно следит за регулированием виртуальных активов в основных странах, включая РК. Он поинтересовался, какие усилия прилагает Сеул для поддержания баланса между защитой прав потребителей и финансовой стабильностью с использованием новых технологий, таких как блокчейн. Ким Со Ён ответил, что Сеул работает над достижением этой цели посредством тесного сотрудничества между соответствующими ведомствами. Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий возглавляет технологические инновации на основе блокчейна, а финансовый комитет продвигает соответствующие правила, уделяя первостепенное внимание защите прав потребителей и поддержанию порядка на рынке. 
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