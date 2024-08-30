Отделения неотложной помощи способны работать нормально

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Хотя некоторые трудности и существуют, отделения неотложной помощи способны поддерживать работу в нормальном режиме. Об этом заявил 2 сентября в интервью радио SBS министр здравоохранения и социального обеспечения РК Чо Гю Хон. Проблемы выходят за рамки отделений неотложной помощи и касаются последующего лечения, но они существовали ещё до забастовки медицинского персонала. Их можно решить с помощью медицинской реформы,- добавил министр. Он особо подчеркнул, что в период осеннего праздника Чхусок будут открыты отделения неотложной помощи примерно четырёх тысяч больниц. Чо Гю Хон отверг предложения лидера правящей партии Сила народа Хан Дон Хуна отложить увеличение приёма в медицинские вузы до 2026 года, чтобы урегулировать нынешний кризис в сфере здравоохранения. Это задержит достижение баланса между спросом и предложением врачей,- отметил министр, повторив, что правительство открыто для переговоров с медицинским сообществом.