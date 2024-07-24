Инфляция в РК в августе – минимальная с марта 2021 года

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По данным национального статистического управления, опубликованным 3 сентября, потребительские цены, ключевой показатель инфляции, выросли в августе на 2% в годовом исчислении. Это самый медленный рост с марта 2021 года, когда потребительские цены выросли на 1,9%. Рост цен не превышает 3% пятый месяц подряд. Цены на сельскохозяйственную, животноводческую и рыбную продукцию выросли на 2,4% в годовом исчислении. Так, сельскохозяйственная продукция подорожала в среднем на 3,6%. Между тем, цены на фрукты остались высокими: яблоки оказались дороже на 120,3%, а груши на 17% по сравнению с прошлым годом. Нефтепродукты подорожали на 0,1%, а услуги на 2,3% в годовом исчислении. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, составила 2,1%, что является самым низким показателем с ноября 2021 года. Цены на 144 товара первой необходимости, тесно связанных с повседневной жизнью людей, такие как продукты питания и одежда, выросли на 2,1%.