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Политика

День вооружённых сил 1 октября объявлен выходным

Write: 2024-09-03 11:20:20Update: 2024-09-03 13:48:12

День вооружённых сил 1 октября объявлен выходным

Photo : YONHAP News

День вооружённых сил, который отмечается 1 октября, объявлен в этом году выходным. Данное решение принято 3 сентября на заседании кабинета министров и будет направлено на утверждение президенту страны Юн Сок Ёлю. Соответствующее предложение было внесено  правящей партией Сила народа. Таким образом, жители страны будут отмечать в октябре три государственных праздника. 3 октября отмечается День основания корейской нации, а 9 октября – День корейской письменности хангыль. День вооружённых сил будет отмечаться как государственный праздник впервые с 1991 года, когда он утратил данный статус.  «Назначая в этом году День вооружённых сил государственным праздником и выходным, правительство ставит целью повысить общественный интерес к национальной безопасности и напомнить о роли наших вооружённых сил в защите страны»,- заявил на заседании  правительства премьер-министр Хан Док Су. Министерство обороны приветствовало решение правительства, отметив, что возросший общественный интерес поможет укрепить моральный дух и боевую мощь вооружённых сил. 
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