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Политика

В РК продолжатся скандал вокруг заявления лидера оппозиции

Write: 2024-09-03 13:44:46Update: 2024-09-03 14:58:14

В РК продолжатся скандал вокруг заявления лидера оппозиции

Photo : KBS News

Третий день подряд в политических кругах РК продолжается скандал вокруг заявления лидера ведущей оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна. В ходе состоявшейся 1 сентября встречи с лидером правящей партии Сила народа Хан Дон Хуном он заявил о том, что правительство якобы планирует объявить в стране военное положение. Встреча транслировалась в прямом эфире. «Администрация президента потрясена тем, что лидер крупной политической партии распространяет сфабрикованные слухи», - заявила 2 сентября на пресс-конференции представитель администрации Чон Хе Чжон, потребовав от Ли Чжэ Мёна доказательств его заявлении, если они есть. Она предположила,  что лидер оппозиции распространяет слухи в рамках более широкой пропагандистской кампании, сосредоточенной на идее импичмента Юн Сок Ёлю. Согласно Конституции, президент может объявлять военное положение во время войны, вооружённого конфликта, чрезвычайного положения в стране или когда этого требуют общественная безопасность. Однако военное положение может быть отменено, если большинство депутатов Национального собрания  потребуют его отмены. 
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