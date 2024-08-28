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Политика

Премьер-министр Японии посетит РК 6-7 сентября

Write: 2024-09-04 10:27:50Update: 2024-09-04 10:30:12

Премьер-министр Японии посетит РК 6-7 сентября

Photo : YONHAP News

6-7 сентября премьер-министр Японии Фумио Кисида посетит Сеул для переговоров с президентом РК Юн Сок Ёлем. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, лидеры соседних стран обсудят вопросы сотрудничества между Сеулом и Токио, а также ситуацию в регионе и на мировой арене. Это будет 12-я по счёту встреча Юн Сок Ёля и Фумио Кисиды за последние два года. В прошлом году РК и Япония нормализовали отношения, восстановив «челночную дипломатию», в рамках которой использовали любую возможность для проведения двусторонних встреч. Фумио Кисида в ближайшее время покинет пост премьер-министра Японии, поскольку он решил отказаться от переизбрания на пост лидера правящей Либерально-демократической партии. На прошлой неделе Юн Сок Ёль заявил на пресс-конференции, что он намерен поддерживать сотрудничество с Японией независимо от того, кто станет новым премьер-министром. 
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