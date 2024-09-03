РК и Новая Зеландия будут сотрудничать в сфере безопасности

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Президент РК Юн Сок Ёль и премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон обсудили 4 сентября в Сеуле вопросы активизации двусторонних отношений в таких областях как торговля, инвестиции, безопасность и технологии. Они договорились совместно работать над решением региональных и международных проблем, чтобы вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Лидеры двух стран осудили продолжающиеся ядерные и ракетные разработки Северной Кореи, призвав Пхеньян отказаться от ядерных амбиций и улучшить ситуацию с правами человека. Кристофер Люксон выразил поддержку доктрины воссоединения Кореи, предложенной президентом РК Юн Сок Ёлем. Со своей стороны, южнокорейский лидер отметил вклад Новой Зеландии в контроль за соблюдением санкций ООН в отношении Северной Кореи и её роль в качестве государства-члена Командования ООН, которое контролирует соблюдение перемирия в Корее.