Глава ООН призвал расследовать нарушения прав человека в КНДР

Photo : YONHAP News

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал расследовать факты нарушений прав человека в Северной Корее и наказывать виновных в таких нарушениях. В докладе о ситуации с правами человека в Северной Корее, подготовленном для 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Антонио Гутерриш подчеркнул, что прошло десять лет после публикации доклада Комиссии по расследованию ситуации с правами человека в Северной Корее. Однако Пхеньян так и не предпринял никаких мер для улучшения ситуации. В докладе говорится о многочисленных нарушениях прав на достаточное питание, свободу выражения мнений и свободу передвижения. Указывается также на чрезмерно широкое применение смертной казни в случаях, когда наказание не соответствует тяжести преступления. Поскольку Северная Корея никого не привлекла к ответственности за нарушения, глава ООН предложил передать дело в Международный уголовный суд.