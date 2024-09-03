КНДР может совершить провокации в преддверии выборов в США

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Сеул и Вашингтон не исключают возможности организации Северной Кореей крупных провокаций, таких как ядерное испытание и запуск межконтинентальной баллистической ракеты, в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре. Такую точку зрения разделили участники заседания консультативной группы по расширенному сдерживанию, которое состоялось ранее на этой неделе в Вашингтоне. Южнокорейскую сторону на заседании представляли замминистра иностранных дел Ким Хон Гюн и замминистра обороны Чо Чхан Рэ. Они обсудили со своими американскими коллегами - заместителем госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс и заместителем министра обороны Карой Аберкромби - реакцию союзников на возникновение на Корейском полуострове непредвиденных обстоятельств. Американские представители подтвердили «непоколебимую» приверженность Вашингтона защите безопасности РК. Они повторили, что ядерная атака Северной Кореи на США или их союзников приведёт к концу режима в Пхеньяне. Участники совещания отметили, что активное развитие Пхеньяном своего ядерного и ракетного потенциала и продолжение таких действий как кибератаки и отправка на Юг воздушных шаров с мусором, могут предшествовать крупным провокациям.