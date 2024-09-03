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Кризис неотложной помощи - причина медицинской реформы

Write: 2024-09-05 12:08:46Update: 2024-09-05 16:26:16

Кризис неотложной помощи - причина медицинской реформы

Photo : YONHAP News

Трудности, с которыми сталкиваются отделения неотложной помощи крупных больниц, уже давно являются серьёзной проблемой. Об этом заявила 5 сентября замминистра здравоохранения и социального обеспечения Пак Мин Су. Она напомнила, что несколько больниц сократили часы работы отделений неотложной помощи из-за нехватки медицинского персонала, вызванной забастовкой врачей-интернов. Они протестуют против медицинской реформы. По крайней мере четыре крупные больницы сократили часы работы отделений неотложной помощи, и ещё одна больница планирует частично приостановить оказание неотложной помощи детям. Правительство направило 15 военных врачей в отделения неотложной помощи пяти больниц и планирует отправить ещё 235 военных врачей в другие больницы, работающие с большой нагрузкой. Правительство будет тесно сотрудничать с местными органами власти и медицинскими учреждениями, чтобы преодолеть трудности,- сказала Пак Мин Су. В рамках медицинской реформы планируется увеличить набор в медицинские вузы, чтобы решить проблему нехватки врачей. 
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