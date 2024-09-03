Совокупные продажи Hyundai Motor приближаются к 100 млн

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Совокупные продажи южнокорейского автомобильного гиганта Hyundai Motor приближаются к ста миллионам единиц продукции, и до конца сентября они могут превысить эту отметку. Как сообщили 5 сентября в компании, совокупные продажи автомобилей Hyundai Motor с момента основания компании в 1968 году по конец июля нынешнего года составили 99 млн 660 тыс. единиц. Около четверти из них составили продажи внутри страны, а оставшиеся три четверти – зарубежные продажи. По предварительным данным, в августе были проданы 332.963 автомобиля. Если они будут официально подтверждены, совокупные продажи составят к концу августа порядка 99 млн 990 тыс. единиц. Достижение стомиллионной отметки в совокупных продажах станет важной вехой для южнокорейского автопроизводителя, достигнутой через 56 лет после того, как компания начала продавать свой первый компактный седан Cortina, произведённый на заводе в Ульсане.