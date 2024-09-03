В Сеуле пройдёт совещание министров обороны Командования ООН

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10 сентября в Сеуле состоится совещание министров обороны стран-членов Командования ООН, на котором будут обсуждаться пути укрепления сотрудничества в сфере безопасности. Как сообщили 5 сентября в южнокорейском оборонном ведомстве, сопредседателями совещания будут министр обороны РК Син Вон Сик и его канадский коллега Билл Блэр. РК не является членом командования ООН, но стремится укрепить с ним контакты в условиях роста военной угрозы со стороны Северной Кореи. Предстоящее совещание будет вторым по счёту. Первое состоялось в Сеуле в прошлом году. Командование ООН создано в июле 1950 года для поддержки РК в борьбе против северокорейской агрессии во время Корейской войны 1950-53 годов и наблюдения за перемирием, которое остановило конфликт. В настоящее время в его составе 18 стран - Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Колумбия, Дания, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Южная Африка, Таиланд, Турция и США.