Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Премьер-министр Японии прибывает с визитом в РК

Write: 2024-09-06 10:18:21Update: 2024-09-06 10:19:48

Премьер-министр Японии прибывает с визитом в РК

Photo : YONHAP News

6 сентября премьер-министр Японии Фумио Кисида прибывает в Сеул с двухдневным визитом для переговоров с президентом РК Юн Сок Ёлем. Это будет 12-я по счёту личная встреча лидеров двух стран и последняя встреча Кисиды в должности премьер-министра Японии с южнокорейским лидером. После трёх лет пребывания на постах главы японского правительства и лидера правящей Либерально-демократической партии он отказался от переизбрания. Как сообщали ранее в администрации южнокорейского президента, лидеры двух стран подведут итоги сотрудничества между Сеулом и Токио после нормализации в прошлом году двусторонних отношений, обсудят пути дальнейшего продвижения вперёд двустороннего, регионального и международного сотрудничества. На прошлой неделе Юн Сок Ёль заявил на пресс-конференции, что он намерен поддерживать сотрудничество с Японией независимо от того, кто станет новым премьер-министром. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >