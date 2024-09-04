Премьер-министр Японии прибывает с визитом в РК

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6 сентября премьер-министр Японии Фумио Кисида прибывает в Сеул с двухдневным визитом для переговоров с президентом РК Юн Сок Ёлем. Это будет 12-я по счёту личная встреча лидеров двух стран и последняя встреча Кисиды в должности премьер-министра Японии с южнокорейским лидером. После трёх лет пребывания на постах главы японского правительства и лидера правящей Либерально-демократической партии он отказался от переизбрания. Как сообщали ранее в администрации южнокорейского президента, лидеры двух стран подведут итоги сотрудничества между Сеулом и Токио после нормализации в прошлом году двусторонних отношений, обсудят пути дальнейшего продвижения вперёд двустороннего, регионального и международного сотрудничества. На прошлой неделе Юн Сок Ёль заявил на пресс-конференции, что он намерен поддерживать сотрудничество с Японией независимо от того, кто станет новым премьер-министром.