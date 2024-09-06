Лидеры РК и Японии договорились развивать отношения двух стран

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6 сентября в Сеуле состоялись переговоры президента РК Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. В ходе встречи в узком кругу и переговоров в расширенном составе лидеры двух стран подвели итоги развития сотрудничества между Сеулом и Токио после нормализации в прошлом году двусторонних отношений, обсудили пути дальнейшего продвижения вперёд двустороннего, регионального и международного сотрудничества. Как отметил южнокорейский лидер, все консультативные органы между правительствами двух стран в различных сферах восстановлены, и эту положительную динамику важно продолжать. В свою очередь, премьер-министр Японии заявил, что сотрудничество между Сеулом и Токио является приоритетом японского правительства. Благоприятные двусторонние отношения важны для регионального мира и стабильности. По итогам саммита был подписан Меморандум о сотрудничества в защите граждан двух стран за рубежом. Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае возникновения кризисной ситуации в третьей стране. Участники саммита договорились также упростить в ближайшее время иммиграционные процедуры при взаимных поездках граждан обеих стран. Это была 12-я по счёту встреча лидеров двух стран и последняя встреча Кисиды в качестве премьер-министра Японии с южнокорейским лидером. После трёх лет пребывания на постах главы японского правительства и лидера правящей Либерально-демократической партии он отказался от переизбрания. На прошлой неделе Юн Сок Ёль заявил на пресс-конференции, что он будет стремиться поддерживать сотрудничество с Японией независимо от того, кто станет новым премьер-министром.