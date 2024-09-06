Спортсмены РК завершили Паралимпиаду с шестью золотыми медалями

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8 сентября в Париже состоялась церемония закрытия Паралимпийских игр. Южнокорейские спортсмены выступили удачно, показав результат, который превзошёл ожидания. Они заняли 22-е место в общем зачёте, завоевав 6 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых медалей. Корейский Паралимпийский комитет, отправивший в Париж 177 спортсменов и тренеров, ставил цель завоевать пять золотых медалей. На предыдущих Паралимпийских играх в Токио в 2021 году южнокорейские спортсмены завоевали лишь две золотые медали. Половина медалей высшего достоинства на Паралимпийских играх в Париже завоёваны в стрельбе. Пак Чин Хо стал двукратным золотым медалистом, показав лучшие результаты в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров стоя и стрельбе на 50 метров из трёх положений. Чо Чхон Ду стал обладателем золота в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров среди мужчин. 14 медалей завоёваны в паранастольном теннисе. Среди них две золотые медали в мужском одиночном разряде у Ким Ён Гона и Ким Ги Тхэ. Ещё одна золотая медаль – заслуга Чхон Хо Вона в мужском индивидуальном зачёте по бочче. 7 сентября южнокорейский паралимпиец Вон Ю Мин избран в Совет спортсменов Международного паралимпийского комитета.