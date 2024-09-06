Ущерб от воздушных шаров из КНДР превысил 100 млн вон

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Заполненные мусором воздушные шары, которые Северная Корея запускает в южном направлении, нанесли столичному региону РК материальный ущерб свыше 100 миллионов вон (75 тысяч долларов). Об этом сообщили 8 сентября мэрия Сеула и администрация провинции Кёнгидо. Подана в общей сложности 51 заявка на возмещение ущерба, в том числе, 13 в Сеуле и 38 в провинции Кёнгидо. Ещё три заявки рассматриваются. Максимальная на данный момент заявка о возмещении ущерба поступила из логистического центра на западе Сеула, где воздушный шар упал на припаркованный автомобиль, повредив его крышу. Сумма ущерба составляет 15 млн 719 тыс. вон (11.728 долларов). Действующие законы не предоставляют правительству правовых оснований для выплаты компенсаций за ущерб, причинённый действиями Северной Кореи. Тем не менее, министерство административного управления и безопасности обещает решить вопрос с компенсациями до принятия соответствующих законов.