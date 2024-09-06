Северокорейцы празднуют 76-летие основания КНДР

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9 сентября в Северной Корее национальный праздник – День основания КНДР, который отмечается в этом году в 76-й раз. Как сообщило агентство ЦТАК, накануне премьер-министр Ким Док Хун и другие должностные лица посетили Кымсусанский мемориальный дворец Солнца, где покоятся бывшие лидеры КНДР Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Нынешний лидер Ким Чон Ын посещал мавзолей в 2012, 2018 и 2021 годах. О его визите в мавзолей в этом году не сообщается. В Пхеньяне состоялись торжественные митинги и праздничный концерт. Президент России Владимир Путин направил Ким Чон Ыну поздравительную телеграмму, в которой отметил, что «всеобъемлющее стратегическое партнёрство отвечает коренным интересам наших народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом». Поздравление Ким Чон Ыну направил и председатель КНР Си Цзиньпин. В телеграмме говорится, что Китай будет «углублять сотрудничество с Северной Кореей в стремлении к дальнейшей консолидации и развитию дружественных связей между двумя странами».