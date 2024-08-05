КНДР представила новый 12-осный ПГРК

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На прошлой неделе Северная Корея впервые представила новый 12-осный подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК). Это ракетный комплекс стратегического назначения наземного базирования, способный перемещать самоходные пусковые установки с ракетами по дорогам низкого качества или бездорожью. Агентство ЦТАК опубликовало фотографию, на которой лидер страны Ким Чон Ын осматривает новую боевую технику во время посещения предприятия оборонного комплекса. Скорее всего, новый ПГРК представляет собой усовершенствованную версию 11-осного комплекса, который используется для запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Для запуска твёрдотопливной ракеты «Хвасон-18» использовался 9-осный ПГРК. Длина ракеты «Хвасон-17» составляет около 23 метров, а «Хвасон-18» около 20 метров. Новый ПГРК способен перемещать и запускать более длинную ракету, которая, вероятно, находится в разработке.