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Политика

Министр обороны РК встретился с коллегами из Нидерландов и Сингапура

Write: 2024-09-10 10:39:15Update: 2024-09-10 13:30:28

Министр обороны РК встретился с коллегами из Нидерландов и Сингапура

Photo : YONHAP News

9 сентября министр обороны РК Ким Ён Хён встретился в Сеуле со своими коллегами из Нидерландов и Сингапура, обсудив с ними вопросы укрепления военно-технического сотрудничества. Министры принимают участие в международном совещании «Ответственный искусственный интеллект в военной сфере». В ходе переговоров с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом глава минобороны РК выразил надежду на то, что Нидерланды примут участие в закупках оружия южнокорейского производства. Брекельманс пообещал расширить сотрудничество с РК. Стороны отметили необходимость активизации сотрудничества в области оборонной науки и технологий. В ходе встречи с министром обороны Сингапура Нг Энг Хеном южнокорейский министр выразил удовлетворение тем, что Сингапур поддерживает северокорейскую политику Сеула. В ответ Нг Энг Хен пообещал, что Сингапур будет и впредь прилагать усилия для поддержания мира в регионе. 
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