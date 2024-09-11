РК и Монголия обсуждают экономическое партнёрство

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С 9 по 12 сентября в Улан-Баторе проходит третий раунд переговоров по подготовке соглашения об экономическом партнёрстве, направленного на стимулирование торгово-экономического сотрудничества и обеспечение стабильных цепочек поставок. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики РК, стороны планируют обсудить 13 пунктов будущего документа. Они касаются, в частности, обмена товарами и услугами, инвестиций, цифровой торговли, укрепления сотрудничества в области стабильных цепочек поставок и совместных мер реагирования на изменение климата. Как отметил глава южнокорейской делегации на переговорах Ю Боп Мин, Монголия является важным экономическим партнёром РК. Она может помочь Сеулу диверсифицировать свои зарубежные рынки и стабилизировать цепочки поставок. Соглашение об экономическом партнёрстве позволяет создать взаимовыгодную торговую систему, выходящую за рамки простого открытия рынков, хотя оно охватывает меньший объём областей, чем традиционное соглашение о свободной торговле.