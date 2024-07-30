Ким Чон Ын: КНДР будет неуклонно укреплять свои ядерные силы

«КНДР будет неуклонно укреплять свои ядерные силы, способные полностью противостоять любым угрожающим действиям со стороны её ядерных соперников. Она удвоит усилия, чтобы сделать все вооружённые силы, включая ядерные, полностью готовыми к бою». Как сообщает агентство ЦТАК, об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чон Ын, выступая 9 сентября на совещании в Пхеньяне по случаю 76-й годовщины основания КНДР. В условиях, когда действия враждебных сил во главе с США представляют серьёзную угрозу безопасности в регионе, необходимо «поддерживать ядерный потенциал КНДР в полной готовности к использованию в любое время»,- добавил он. КНДР является ответственной ядерной державой, её ядерное оружие используется для самозащиты и не представляет угрозы для других. Однако силы, которые называют ядерное оружие КНДР опасностью, сами «вынашивают враждебные планы в отношении Пхеньяна, включая намерения нанести ядерный удар»,- подчеркнул северокорейский лидер.