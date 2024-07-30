Ким Чон Ын: КНДР будет неуклонно укреплять свои ядерные силы

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«КНДР будет неуклонно укреплять свои ядерные силы, способные полностью противостоять любым угрожающим действиям со стороны её ядерных соперников. Она удвоит усилия, чтобы сделать все вооружённые силы, включая ядерные, полностью готовыми к бою». Как сообщает агентство ЦТАК, об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чон Ын, выступая 9 сентября на совещании в Пхеньяне по случаю 76-й годовщины основания КНДР. В условиях, когда действия враждебных сил во главе с США представляют серьёзную угрозу безопасности в регионе, необходимо «поддерживать ядерный потенциал КНДР в полной готовности к использованию в любое время»,- добавил он. КНДР является ответственной ядерной державой, её ядерное оружие используется для самозащиты и не представляет угрозы для других. Однако силы, которые называют ядерное оружие КНДР опасностью, сами «вынашивают враждебные планы в отношении Пхеньяна, включая намерения нанести ядерный удар»,- подчеркнул северокорейский лидер.