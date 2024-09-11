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Политика

В праздник Чхусок страховые выплаты больницам будут увеличены

Write: 2024-09-10 12:01:39Update: 2024-09-10 14:32:31

В праздник Чхусок страховые выплаты больницам будут увеличены

Photo : YONHAP News

Для того, чтобы предотвратить перебои в оказании неотложной медицинской помощи, правительство установило особый период с 11 по 25 сентября. Он охватывает, в частности, выходные дни по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок с 14 по 18 сентября. В особый период будут временно увеличены страховые выплаты больницам. Об этом сообщил президент страны Юн Сок Ёль, выступая 10 сентября на заседании кабинета министров. Во всех больницах в праздничные дни будет работать достаточное количество медицинского персонала. Для того, чтобы отблагодарить врачей и другой медицинский персонал за самоотверженную работу, в особый период будет увеличена плата за врачебный приём и лекарства по рецепту. В частности, плата за консультации специалистов в центрах неотложной медицинской помощи для тяжелобольных будет увеличена в 3,5 раза по сравнению с обычной. В период праздника Чхусок будут работать около восьми тысяч больниц, что почти вдвое больше, чем в праздник Нового года по лунному календарю.
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