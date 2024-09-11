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Экономика

Выбросы парниковых газов сократились в 2023 году на 4,4%

Write: 2024-09-10 13:15:47Update: 2024-09-10 13:17:02

Выбросы парниковых газов сократились в 2023 году на 4,4%

Photo : KBS News

Выбросы парниковых газов составили в 2023 году в РК 624 млн 200 тыс. тонн, что на 4,4% меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщили 10 сентября в Исследовательском центре окружающей среды при министерстве экологии РК. Результат оказался выше целевого показателя на период с 2023 по 2042 год, составляющего 633 млн 900 тыс. тонн. При этом сокращение вызвано главным образом замедлением роста экономики. В энергетическом секторе, на долю которого приходится около 30% общего объёма выбросов, зафиксировано падение на 7,6%. По мнению экспертов исследовательского центра, снижение спроса на электроэнергию со стороны металлургической, электронной и коммуникационной отраслей способствовало сокращению выбросов парниковых газов. Кроме того, из-за более высокой температуры воздуха, чем в предыдущие годы, сократилось потребление газа для отопления в зимний период. Промышленный сектор, на долю которого приходится около 38% общего объёма выбросов, продемонстрировал их сокращение на 3%. 
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