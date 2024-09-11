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Наука

Hanwha Aerospace разработала негорючий аккумулятор

Write: 2024-09-10 14:55:33Update: 2024-09-10 15:36:37

Hanwha Aerospace разработала негорючий аккумулятор

Photo : YONHAP News

Hanwha Aerospace, крупнейшая южнокорейская оборонная и космическая компания, разработала негорючий аккумулятор, представляющий собой безопасную альтернативу существующим системам хранения энергии (ESS) для электрических двигателей. В сотрудничестве с химической компанией SK Enmove создана ESS с охлаждением посредством передовой технологии термальной жидкости. В результате литий-ионные аккумуляторные модули заполняются охлаждающей термальной жидкостью, эффективно изолируя и охлаждая каждую ячейку, чтобы предотвратить возможное возгорание, вызванное теплом или другими факторами. Данная конструкция более безопасна по сравнению с обычными моделями ESS с воздушным и водяным охлаждением. Новое негорючее решение для аккумуляторов было испытано в реальных условиях на морском судне с электроприводом, разработанном Корейским научно-исследовательским институтом судостроения. Hanwha Aerospace в дальнейшем распространит данную технологию на электромобили.
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