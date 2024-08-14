Рост занятости в РК в августе 123 тысячи человек

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По данным национального статистического управления, опубликованным 11 сентября, численность занятого населения РК составила в конце августа текущего года 28 млн 801 тыс. человек, что на 123 тысячи человек больше, чем годом ранее. Рост занятости превышает 100 тысяч человек в течение двух месяцев подряд. Наиболее существенный рост занятости отмечен в сфере информации и связи, где он составил 101 тысячу человек. Занятость в сфере научно-технических услуг возросла на 94 тысячи, в сфере здравоохранения и социального обеспечения - на 63 тысячи человек. Одновременно занятость в строительной отрасли сократилось на 84 тысячи, а в оптовой и розничной торговле - на 55 тысяч человек. Уровень занятости составил 69,8% трудоспособного населения от 15 до 64 лет, увеличившись на 0,2% в годовом исчислении. Уровень безработицы сократился за тот же период на 0,1%, составив 1,9% трудоспособного населения.