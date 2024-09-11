Состоялась встреча министров обороны РК и Командования ООН

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10 сентября в Сеуле состоялась встреча министров обороны РК и государств-членов Командования ООН. Оно создано в июле 1950 года для поддержки РК в борьбе против северокорейской агрессии во время Корейской войны 1950-53 годов и наблюдения за перемирием, которое остановило конфликт. В настоящее время в его составе 18 стран - Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Колумбия, Дания, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Южная Африка, Таиланд, Турция и США. Представители Южной Африки не участвовали во встрече. В совместном заявлении, принятом по её итогам, выражена «серьёзная обеспокоенность военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей». Участники встречи «настоятельно призвали» две страны прекратить подобную деятельность, а также решительно осудили ядерные и ракетные программы Северной Кореи, назвав их «серьёзно подрывающими» международный режим нераспространения. Государства-члены Командования ООН пообещали сохранить единство в случае вооружённого нападения на РК, договорились расширить обмен информацией и активизировать проведение совместных учений.