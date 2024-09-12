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Экономика

Бюджетный дефицит РК продолжает расти

Write: 2024-09-12 10:41:07Update: 2024-09-12 10:42:11

Бюджетный дефицит РК продолжает расти

Photo : YONHAP News

В период с января по июль текущего года дефицит бюджетного баланса РК составил 83 трлн 200 млрд вон (62 млрд долларов). Об этом сообщили 12 сентября в министерстве планирования и финансов. Рост бюджетного дефицита обусловлен плохими производственными показателями и растущими государственными расходами. Государственные доходы составили за первые семь месяцев текущего года 357 трлн 200 млрд вон (266,5 млрд долларов), увеличившись на 3 трлн 900 млрд вон (2 млрд 900 млн долларов) по сравнению с тем же периодом прошлого года за счёт роста неналоговых доходов. Налоговые поступления составили 208 трлн 800 млрд вон (155 млрд 800 млн долларов), сократившись на 8,8% в годовом исчислении из-за сокращения производства. Государственные расходы составили 409,5 трлн вон (305,5 млрд долларов) из-за роста затрат на программы социального обеспечения. В конце июля государственный долг составил 1.159 трлн 300 млрд вон (864 млрд 800 млн долларов). Он увеличился за месяц на 13 трлн 400 млрд вон (10 млрд долларов). 
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