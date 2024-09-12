МИД РФ: Санкции Сеула в отношении Москвы нелигитимны

Вступление в силу очередного пакета антироссийских санкций, введённого Сеулом, не будет способствовать поддержанию остающихся контактов между двумя странами. Об этом заявила 11 сентября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ограничения на ввоз в Россию теперь касаются 1402 наименований товаров и технологий. «В очередной раз подчёркиваем нелегитимность этих и прежних односторонних санкций РК, которые ведут к дальнейшему сворачиванию торгово-экономического взаимодействия с Россией». «Несомненно, это затрудняет возвращение в будущем на российский рынок ушедших южнокорейских компаний. Призываем Сеул перестать ориентироваться на нелегитимные, незаконные шаги других государств, которые идут вразрез как с законом и международным правом, так и с коренными интересами Южной Кореи, и начать наконец действовать самостоятельно, исходя из собственных национальных приоритетов»,- подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.