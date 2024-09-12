В 1952 году 40% домохозяйств РК будут состоять из одного человека

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Согласно последним оценкам национального статистического управления, в 2052 году 9 млн 620 тыс. южнокорейских домохозяйств будут состоять из одного человека. Это 41,3% их общего количества. В 2020 году данный показатель составлял 34,1%. Что касается возраста, то в 2022 году 18,7% таких домохозяйств составляли представители возрастной категории 20-29 лет, 17,2% - 30-39 лет, 16,5% - старше 60 лет. Ожидается, что в 2052 году 23,8% домохозяйств из одного человека, составят люди старше 80 лет. В РК наблюдается постоянный рост числа домохозяйств, состоящих из одного человека, поскольку всё больше молодых людей отказываются от вступления в брак или рождения детей из-за экономического спада и высоких цен на жильё. Ожидается, что общее число домохозяйств достигнет пика в 2041 году — 24 млн 370 тыс., затем начнёт постоянно снижаться и составит в 23 млн 280 тыс. в 2052 году. Ожидается, что среднее количество членов семьи сократится с 2,26 в 2022 году до 1,81 в 2052 году.