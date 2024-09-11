РК, Китай и Япония приняли Киотскую декларацию

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РК, Китай и Япония договорились активизировать культурные обмены и сотрудничество в гуманитарной области, обращая особое внимание на молодое поколение. Договорённость об этом зафиксирована в Киотской декларации, принятой 12 сентября по итогам 15-й ежегодной встречи министров культуры трёх стран. Она проходила в японском городе Киото. Декларацию подписали замминистра культуры, спорта и туризма РК Ён Хо Сон, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Масахито Морияма и заместитель министра культуры и туризма Китая Чжан Чжэн. Ключевые инициативы в декларации включают укрепление культурных программ, ориентированных на будущие поколения, расширение сотрудничества между «культурными городами Восточной Азии» и защиту культурного наследия как общего о достояния мира. С 2014 года три страны ежегодно назначают один-два культурных города Восточной Азии в каждой стране, которые организуют различные программы культурного обмена для укрепления взаимопонимания. В качестве таких городов на 2025 год выбраны Ансон в РК, Макао и Хучжоу в Китае, а также Камакура в Японии.