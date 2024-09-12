Сеул призвал Пхеньян улучшить ситуацию с правами человека

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Северная Корея, являясь членом ООН, должна принять рекомендации, которые будут вынесены на предстоящем в ноябре Универсальном периодическом обзоре (УПО) Совета ООН по правам человека. Об этом заявил министр по делам воссоединения РК Ким Ён Хо, выступая 12 сентября в Сеуле на форуме по правам человека в Северной Корее. Он вновь призвал Пхеньян прислушаться к неоднократным призывам мирового сообщества улучшить плачевную ситуацию с правами человека. УПО - это процесс, призванный пролить свет на нарушения прав человека во всём мире. Он требует от каждого государства-члена ООН проходить экспертную оценку ситуации с правами человека каждые 4,5 года. Северную Корею давно обвиняют в серьёзных нарушениях, начиная от содержания политических заключённых в лагерях до применения пыток и публичных казней. Тем не менее, Северная Корея утверждает, что её народ свободно пользуется подлинными правами человека.