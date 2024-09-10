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Корея: Юг-Север

КНДР раскрыла информацию об объекте по обогащению урана

Write: 2024-09-13 11:07:12Update: 2024-09-13 14:37:00

КНДР раскрыла информацию об объекте по обогащению урана

Photo : YONHAP News

Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын призвал увеличить количество центрифуг для обогащения урана в рамках развития  ядерного оружия для самообороны. Как сообщило 13 сентября агентство ЦТАК, призыв прозвучал в ходе посещения северокорейским лидером Института по разработке ядерного оружия и производственной базы ядерных материалов оружейного качества. О местонахождении объектов и дате визита не сообщается. Северная Корея впервые публично сообщила о предприятии по обогащению урана, который необходим для производства ядерных боеголовок. Это рассматривается как шаг к демонстрации ядерного потенциала Северной Кореи перед президентскими выборами в США в ноябре. Южнокорейские и американские разведывательные службы считают, что Северная Корея эксплуатирует предприятия по обогащению урана в ядерном комплексе Кансон недалеко от Пхеньяна и в ядерном исследовательском центре в Ёнбене. 
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