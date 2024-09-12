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Экономика

В августе в РК снизились импортные и экспортные цены

Write: 2024-09-13 11:52:57Update: 2024-09-13 14:36:44

В августе в РК снизились импортные и экспортные цены

Photo : Getty Images Bank

После двухмесячного роста импортные и экспортные цены в августе снизились,- сообщили 13 сентября в Банке Кореи. Так, индекс импортных цен снизился на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Импортные цены являются основным фактором, определяющим траекторию общего уровня инфляции. На их снижение повлияли падение мировых цен на нефть и укрепление корейской воны. Так, средняя стоимость Дубайской нефти составила в августе 77,60 доллара за баррель, что на 6,23 доллара дешевле, чем в предыдущем месяце.  Курс национальной валюты составлял в среднем 1.354,15 воны за доллар, что на 29,23 воны выше, чем в июле.  Импортные цены на сырьё упали на 3,5% , в то время как цены на промежуточные товары выросли на 5,1%.  Индекс экспортных цен снизился на 2,6%. Инфляция замедлилась до самого низкого уровня почти за 3,5 года из-за снижения цен на сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты. 
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