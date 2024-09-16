Сеул инвестирует в решение проблемы демографии

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Мэр Сеула О Сэ Хун заявил, что будет активно инвестировать в политику поддержки семей и улучшения демографической ситуации, как это делается в сфере полупроводников и электромобилей. Сообщение с таким содержанием он опубликовал 16 сентября в своём аккаунте в Facebook. О Сэ Хун сообщил, что 14 сентября на встрече с бывшим президентом Венгрии Каталин Новак обсудил опыт данной страны в повышении рождаемости и возможность применения наработок в Сеуле. По его словам, в 2010 году уровень рождаемости в двух странах держался на схожем уровне в 1,25 новорождённых. Впоследствии показатель РК стремительно падал, а Венгрия достигла повышения уровня рождаемости до 1,52. О Сэ Хун уверен, что Венгерская модель соцобеспечения молодожёнов, предусматривающая предоставление кредитных и других льгот по количеству детей, создаёт систему, эффективно стимулирующую молодых корейцев к рождению детей.