Realmeter: Рейтинг президента РК упал до 27%

Photo : YONHAP News

27% граждан РК положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны, что является самым низким показателем за недельный период. Предыдущий минимальный показатель в 29,3% был зафиксирован в первую неделю августа 2022 года. 68,7% дают отрицательную оценку его деятельности. Таковы результаты опроса 2.503 взрослых жителей страны, проведённого с 9 по 13 сентября агентством Realmeter. Положительная оценка сократилась на 2,9%, а отрицательная выросла на 2,6% по сравнению с предыдущей неделей. Погрешность при обработке данных может составить ±2,0% при уровне достоверности 95%. По результатам отдельного опроса 1.001 взрослого жителя страны, проведённого 12-13 сентября, рейтинг правящей партии Сила народа составил 33%, а крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро – 39,6%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.