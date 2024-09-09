72,3 тыс. абитуриентов подали заявки в медицинские вузы

Photo : YONHAP News

72.351 человек подали заявку на поступление в медицинские университеты страны в 2025 учебном году в рамках набора по специальной квоте в соответствии со школьной успеваемостью. Это на 15.159 больше по сравнению с предыдущим годом. Всего планируется принять 3.010 абитуриентов, что на 60,8% больше в годовом исчислении. В этом году отмечена более низкая конкуренция: на одно место претендует 24,04 абитуриента, что значительно ниже, чем в предыдущем году (30,55). Внимание привлекает повышение интереса к медицинским вузам в провинции Кёнгидо и городе Инчхоне. Число заявок на поступление в данные учебные заведения выросло на 44,4% до 22.333 человек. Схожая ситуация отмечается и в провинциальных медицинских вузах страны (41,7%, 33.215 абитуриентов). Самыми популярными среди поступающих в этом году стали медицинские факультеты в университетах Качхон (Кёнгидо), Сонгюнгван (Сеул) и Инха (Инчхон).