Очередная сессия ВНС КНДР начнётся 7 октября

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11-я сессия Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва состоится 7 октября 2024 года в Пхеньяне. Об этом 16 сентября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). На предстоящей сессии будет вынесен вопрос о поправках к Конституции, о принятии законов о лёгкой промышленности и внешнеэкономической деятельности, проблема контроля за качеством продукции. В январе лидер КНДР Ким Чон Ын предложил конституционно закрепить за РК статус главного врага, а также допустить «возвращение южнокорейской территории» в состав КНДР в случае войны. Тогда он призвал внести в основной закон положения о территории КНДР и отказаться от упоминания мирного объединения Севера и Юга. Заседание возглавит председатель президиума Верховного народного собрания Чхве Рён Хэ. В нём также примут участие заместители председателя Комитета Кан Юн Сок, Ким Хо Чхоль и другие высокопоставленные члены правительства и представители центральных органов власти.