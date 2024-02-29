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Корея: Юг-Север

В РК отметили День разделённых семей

Write: 2024-09-16 13:19:42Update: 2024-09-16 13:33:27

В РК отметили День разделённых семей

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль считает самой неотложной проблемой ситуацию с разделёнными семьями Юга и Севера. Пхеньян отказывается даже от гуманитарных обменов, но правительство РК продолжает поиск путей решения данной проблемы. Об этом 15 сентября заявил министр по делам воссоединения РК Ким Ён Хо, зачитав послание главы государства на церемонии по случаю Дня разделённых семей в здании телерадиокомпании KBS. Как подчёркивает президент Юн Сок Ёль, из 130 тыс. членов разделённых семей в РК, подавших заявку на поиск близких на Севере, ежегодно умирают около 3 тыс. человек, так и не встретившись с родственниками. На данный момент в живых остаются лишь 40 тыс. членов таких семей. Глава государства также обращает внимание на необходимость расширения на весь мир зоны проведения исследования о судьбах разделённых семей. В прошлом году исследование проводилось в Северной Америке. Он заявил, что РК будет работать над привлечением внимания к этой проблеме на международной арене и над укреплением сотрудничества. День разделённых семей был учреждён в прошлом году. Он отмечается за день до осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок.
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