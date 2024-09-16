США обеспокоены сотрудничеством КНДР и РФ

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США сильно обеспокоены возможной поддержкой, которую Северная Корея может оказывать России в войне против Украины, и тем, что Москва, в свою очередь, может предложить Пхеньяну помощь в обмен на эту поддержку. С таким заявлением выступил представитель Госдепа Мэтью Миллер, комментируя 16 сентября во время брифинга недавний визит секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Северную Корею и расширение связей между Россией и КНДР. Миллер подчеркнул, что помощь со стороны России может дестабилизировать обстановку на Корейском полуострове. Сергей Шойгу 13 сентября посетил Пхеньян, где провёл переговоры с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Визит состоялся спустя один год после встречи Ким Чон Ына с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области. Говоря о возможности участия Северной Кореи в совместных учениях Китая и России вблизи Корейского полуострова, Миллер воздержался от предположений, отметив, что не хочет делать конкретных прогнозов по этому вопросу.