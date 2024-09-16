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США проводят анализ останков солдат, погибших в Корейской войне

Write: 2024-09-17 13:12:27Update: 2024-09-17 13:42:36

США проводят анализ останков солдат, погибших в Корейской войне

Photo : YONHAP News

Идентификация останков погибших в годы Корейской войны, позволила установить личности в общей сложности 700 американских солдат, числившихся пропавшими без вести. Об этом сообщили в Агентстве по учёту военнопленных и пропавших без вести министерства обороны США. Работа по идентификации проводится с 1982 года с использованием генетического анализа останков, извлечённых с мест боевых действий, в том числе в рамках совместных проектов с Северной Кореей. По завершении Корейской войны США проанализировали около 3 тыс. останков тел и смогли установить личности примерно 2 тыс. военнослужащих. С 1982 года идентифицированы личности ещё 700 солдат. По данным Министерства обороны США, во время Корейской войны погибли около 36,5 тыс. американских солдат, а число пропавших без вести составляет около 7,4 тыс. Порядка 5,3 тыс. человек, предположительно, пропали на территории Северной Кореи.
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