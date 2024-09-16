В РК корректируют регламент работы отделений экстренной помощи

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Правительство РК озвучило предписание о том, что отказ отделений экстренной помощи при медучреждениях принять пациента может считаться обоснованным в случае нехватки медперсонала, оборудования, инфраструктуры. К примеру, больного могут не принять, если врач занят тяжёлым пациентом, не имея возможности заняться вновь поступившим. Кроме того, обоснованной причиной отказа может стать случай насилия и угроз в отношении медперсонала или наличие такой вероятности. Прежде в «Законе об экстренной медицинской помощи» было прописано, что медперсонал не может отказать пациенту в помощи без веских причин. Теперь эти причины получили более конкретные очертания. Между тем пока ещё нет чёткого описания критериев нехватки персонала, оборудования и инфраструктуры, которые могут оправдать отказ в помощи пациенту. В этой связи власти намерены дополнить предписание после ознакомления с мнением работников отделений экстренной помощи.