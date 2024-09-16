Швеция возобновила работу посольства в Пхеньяне

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Швеция стала первой западной страной, возобновившей работу своего посольства в КНДР после закрытия границ в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Шведские дипломаты уже вернулись в Пхеньян и приступили к выполнению должностных обязанностей, сообщили 13 сентября в МИД Швеции. Ранее, в 2020 году, дипломатическое ведомство приняло решение об эвакуации дипломатического корпуса из КНДР на фоне закрытия границ из-за пандемии коронавируса. В августе 2023 года КНДР частично открыла границы, после чего дружественные ей страны – Китай, Россия, Монголия и Куба – возобновили работу своих представительств в этой стране. Швеция стала первой западной страной, вернувшей своих дипломатов в КНДР. Страна оказывает консульские услуги гражданам США, не имеющим официальных дипломатических отношений с КНДР, а также играет роль посредника в диалоге между США и КНДР. Между тем Великобритания и Швейцария также выразили намерение вернуть своих дипломатов в Пхеньян, что может привести к постепенному восстановлению работы западных дипломатических представительств в КНДР.