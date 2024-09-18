ООН продлила освобождение от санкций проекта озеленения КНДР

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ООН продлила на один год освобождение южнокорейской гуманитарной организации от санкций, действующих против КНДР. 18 сентября американская радиостанция Свободная Азия (RFA) сообщила о том, что Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении СК продлил срок освобождения проекта озеленения КНДР до 21 августа 2025 года. Речь идёт о поставках материалов, необходимых для возобновления проекта создания объектов по производству саженцев деревьев в северокорейском районе Кэпхун-дон города Кэсона провинции Хванхэ-Пукто. Проект был запущен организацией «Уриминчжок соро топки ундон» в рамках межкорейских договорённостей от 13 сентября 2007 года. В 2010 году он был приостановлен. В 2019 году было получено одобрение на поставку 152 наименований материалов на сумму 1,9 млн долларов. Но на фоне коронавирусной пандемии и охлаждения межкорейских отношений передать материалы Северу не удалось. Между тем, ООН также одобрил запрос ВОЗ на поставку Национальному исследовательскому институту КНДР оборудования, необходимого для разработки вакцин. Ожидается, что оборудование будет доставлено 1 февраля следующего года в северокорейские города Нампхо и Синыйчжу.