Кандидат на пост командующего ВС США в РК выступил в Сенате

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Главным вызовом для объединённого командования войсками РК и США на Корейском полуострове является быстрый прогресс КНДР в области ядерных и ракетных технологий. Об этом сообщил генерал-лейтенант Ксавье Брансон, чья кандидатура была предложена президентом США Джо Байденом на должность командующего вооружёнными силами США в РК. Выступая на слушаниях в Сенате США 17 сентября, он подчеркнул важность поддержания готовности войск к немедленному бою в рамках концепции Fight tonight. Брансон отметил, что одним из ключевых его приоритетов на новом посту станет обеспечение полной готовности всех сил, дислоцированных в регионе, для противодействия любой угрозе. В ходе слушаний Брансон также затронул проблему укрепления альянса между США и РК. Генерал подчеркнул важность совместных усилий для поддержания мира и безопасности на Корейском полуострове, выразив уверенность в прочности американо-корейских связей. Отвечая на вопрос о возможной независимой ядерной программе РК, Брансон подчеркнул важность существующих механизмов, таких как южнокорейско-американская консультативная группа по ядерной безопасности, и заверил, что США продолжат обеспечивать безопасность своих союзников, предоставляя им «ядерный зонт».