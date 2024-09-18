Стратегическое командование РК начнёт работу 1 октября

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1 октября начнёт работу Стратегическое командование РК, которое будет отвечать за специальные операции в рамках сдерживания растущих северокорейских угроз. Новый орган будет находиться в подчинении Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК. Основной задачей Стратегического командования станет управление стратегическими видами вооружения, включая баллистические ракеты класса «Хёнму», истребители и подводные лодки водоизмещением 3 тыс. тонн. Эти силы будут направлены на сдерживание угрозы со стороны северокорейского ядерного арсенала и оружия массового уничтожения. Стратегическое командование будет координировать работу трёх ключевых компонентов трёхосной системы реагирования: системы ответного и превентивного удара (Kill Chain), системы противоракетной и противовоздушной обороны (KAMD) и системы массированного наказания и возмездия (KMPR). Совместно с американскими коллегами южнокорейское командование будет развивать интеграцию ядерных и обычных вооружений в рамках альянса двух стран. Для улучшения коммуникации планируется направить офицеров связи, которые будут находиться в командованиях обеих стран на постоянной основе.