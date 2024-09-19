Пхеньян сообщил об испытаниях новой ракеты

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Ракетное управление КНДР провело 18 сентября успешный испытательный пуск новой тактической баллистической ракеты, способной нести сверхбольшую боеголовку. Как сообщило агентство ЦТАК, была запущена ракета «Хвасонпхо-11-Da-4.5», оснащённая сверхбольшой обычной боеголовкой весом 4,5 тонны. Целью испытательного пуска была проверка точности попадания ракеты на средней дальности 320 км и взрывной мощи сверхбольшой боеголовки. В тот же день был проведён испытательный пуск стратегической крылатой ракеты, характеристики которой были значительно улучшены для боевого применения. Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын руководил испытательными пусками и выразил удовлетворение их результатами,- говорится в сообщении ЦТАК. Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК обнаружил пуски нескольких ракет из района города Кэчхона на севере провинции Пхёнан-Намдо примерно в 6:50 утра 18 сентября, которые пролетели около 400 километров. Позднее служба береговой охраны Японии сообщила о пусках двух ракет, которые пролетели в северо-восточном направлении и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.