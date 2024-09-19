Юн Сок Ёль: Я уверен в успехе участия РК в проекте АЭС в Чехии

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«Я уверен в том, что атомная электростанция в Чехии будет успешно построена»,- заявил президент РК Юн Сок Ёль в интервью агентству Reuters, опубликованном 19 сентября. В нём южнокорейский лидер отметил, что собирается «тесно общаться с правительством Чехии для беспрепятственного заключения контракта и успешного завершения проекта». Он добавил, что одной из целей визита в Чешскую Республику является продвижение участия Корейской корпорации гидро- и атомной энергетики в проекте строительства новой АЭС. Участие в проекте - вопрос наивысшей важности,- подчеркнул южнокорейский лидер. В июле Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики была выбрана в качестве предпочтительного партнёра для участия в тендере на строительство новой АЭС. При этом американская компания Westinghouse и Французская электроэнергетическая корпорация были исключены из тендера. Однако Westinghouse заявила, что южнокорейский производитель использует её технологии. В этой связи Юн Сок Ёль заявил, что правительства РК и США работают над созданием дружественной атмосферы между странами», чтобы разрешить разногласия относительно прав интеллектуальной собственности. Визит Юн Сок Ёля в Чехию проходит в преддверии 35-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое будет отмечаться в следующем году.