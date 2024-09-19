Граждане РК на втором месте среди иностранцев, посетивших Японию

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По данным, опубликованным 18 сентября Японской национальной туристической организацией, в августе в Японии побывали 2 млн 933 тыс. иностранцев. Это на 36% больше, чем в том же месяце прошлого года. Граждане РК, которых было 612 тысяч, заняли второе место по численности среди иностранных туристов, побывавших в Японии в прошлом месяце. На их долю пришлось почти 20% иностранцев, посетивших Японию. На первом месте граждане Китая – 745.800 человек. В первом полугодии южнокорейцы занимали первое место по числу иностранцев, посещающих Японию, но с июля первенство перешло к китайцам из-за ослабления Китаем ограничений на поездки и увеличения количества авиарейсов. Между тем, за период с января по август этого года в Японии побывали 5.811.900 южнокорейцев. Они заняли первое место по численности иностранных туристов. Граждане Китая на втором месте – 4.595.200 человек. Далее следуют Тайвань и Гонконг.