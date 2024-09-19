В случае быстрого роста долгов домохозяйств будут приняты меры

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Правительство будет находиться в состоянии повышенной готовности и тесно сотрудничать с соответствующими организациями, чтобы реагировать на изменения на внутреннем и внешних рынках. Об этом заявил 19 сентября вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок, комментируя решение Федеральной резервной системы США о снижении учётной ставки на 0,5%. Данное решение было ожидаемым, и мировой финансовый рынок сохранил относительную стабильность. Тем не менее, как свидетельствует падение фондового рынка в США в начале августа, всегда существует вероятность, что волатильность может увеличиться в процессе изменения денежно-кредитной политики,- отметил вице-премьер. Кроме того, имеются факторы внешней неопределённости, такие как боевые действия на Ближнем Востоке и Украине, следит за мировым рынком в круглосуточном режиме. Если его волатильность увеличится, будет сделано всё возможное для стабилизации ситуации согласно плану действий в чрезвычайных обстоятельствах,- подчеркнул Чхве Сан Мок.