Экспорт автомобилей из РК сократился в августе на 4,3%

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Экспорт автомобилей южнокорейского производства составил в августе 5 млрд 100 млн долларов, сократившись на 4,3% по сравнению с августом прошлого года. Об этом сообщили 19 сентября в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Совокупный экспорт с января по август составил 47 млрд 400 млн долларов, что на 1,3% больше рекордного показателя прошлого года. На фоне общего сокращения экспорта автомобилей поставки гибридных автомобилей возросли на 85% в годовом исчислении, составив в августе 1 млрд 70 млн долларов. Таким образом, побит рекорд в 1 млрд 60 млн долларов, установленный в апреле прошлого года. На заводах внутри страны произведено 290 тысяч автомобилей, что на 7,1% меньше, чем в августе прошлого года. На внутреннем рынке продано 128 тысяч автомобилей, что на 1,9% меньше по сравнению с прошлым годом. Общий объём продаж экологически чистых автомобилей, включая гибридные и электромобили, составил внутри страны 51.366 единиц, что на 29,7% больше, чем в прошлом году.